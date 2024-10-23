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درجات الحرارة دون معدلاتها الطبيعية بحوالي 4-5 درجات مئوية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 06:20 ص

الوكيل الإخباري-  تستمر درجات الحرارة اليوم الأربعاء دون معدلاتها الاعتيادية بنحو 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في شرق المملكة، وفقًا لما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

ونصحت الأرصاد بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل.

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