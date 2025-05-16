درجات حرارة ملتهبة غداً السبت .. والأرصاد تحذر وترشد الأردنيين

11:32 م

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الوكيل الإخباري- حذّرت دائرة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة غدًا السبت، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بما يقارب (9-11) درجة مئوية. اضافة اعلان





وأشارت الدائرة في بيان لها إلى أن الطقس سيكون حارًا وجافًا ومغبراً في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت، والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس دافئًا ومغبراً في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.



تحذيرات هامة ليوم السبت:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما على الطرق الخارجية.



نصائح وإرشادات للأردنيين:



يُنصح مرضى الجهاز التنفسي بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات الواقية من الغبار.

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الجفاف.

عدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى الانتباه أثناء القيادة في الأجواء المغبرة، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.