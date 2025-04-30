رؤية شبه معدومة وتحذيرات عاجلة .. عاصفة غبارية تضرب أجواء المملكة الليلة

وأكدت الإدارة لموقع "الوكيل الإخباري" أن ساعات الليل ستشهد دخول العاصفة بشكل كبير إلى أجواء المملكة، مع توقعات بانعدام تام في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار الكثيف المصاحب للعاصفة.
وشددت الأرصاد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال تأثير المنخفض الخماسيني، الذي يتميز بكونه محملاً بكميات كبيرة من الأتربة والغبار، مشيرة إلى أن تأثير المنخفض قد بدأ فعلياً بدخول الأجواء الأردنية.
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