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زخات ثلجية تزور الزرقاء (فيديو)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 16-02-2025 07:02 ص

الوكيل الإخباري- وثقت مشاهد تساقط غزير لحبات البرد  في الرصيفة ليل السبت - الاحد . 

وبينت مقاطع الفيديو المتداولة تساقط واضح لحبات البرد  وفرحة أهالي المنطقة قائلين :" الثلوج تزور الزرقاء " مساء السبت . 

وكانت قد اكدت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة تبقى تحت تاثير حالة من عدم الاستقرار الجوي يصحبها امطار وتساقط لحبات البرد احيانا

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