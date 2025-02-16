زخات ثلجية تزور الزرقاء (فيديو)

الوكيل الإخباري- وثقت مشاهد تساقط غزير لحبات البرد في الرصيفة ليل السبت - الاحد .



وبينت مقاطع الفيديو المتداولة تساقط واضح لحبات البرد وفرحة أهالي المنطقة قائلين :" الثلوج تزور الزرقاء " مساء السبت .



وكانت قد اكدت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة تبقى تحت تاثير حالة من عدم الاستقرار الجوي يصحبها امطار وتساقط لحبات البرد احيانا

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