زخات ثلجية قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الاربعاء وتزداد كميات الغيوم، ويتوقع بإذن اللّٰه تعالى هطول الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة تمتد لاحقاً لتشمل عدة مناطق من المملكة بما فيها العاصمة عمان.





وتكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



ومع ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ليصبح الطقس باردًا وغائمًا مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجيا الى باقي المناطق وتكون غزيرة، لاسيما في الأجزاء الغربية من المملكة، يصحبها الرعد وهطول البرد، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وهطول البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت.



وفي ساعات الصباح الباكر هنالك احتمال لهطول زخات خفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر على قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60كم/ساعة).





