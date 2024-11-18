زخات مطرية على العاصمة عمان فجر الإثنين (فيديو)

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو وصل لـ الوكيل الإخباري بدء تساقط زخات مطرية خفيفة في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان فجر اليوم الاثنين.

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وأفادت ادارة الأرصاد الجوية بتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، والطقس يصبح مائلاً للبرودة، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً. ويتوقع، بإذن الله تعالى، هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً، مع هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول الأمطار، كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول.