زخات مطر يصحبها الرعد وحبات البرد في هذه المناطق السبت

09:18 ص

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، يُتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا في شمال ووسط وشرق المملكة، يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعتها في بعض المناطق إلى (50 كم/ساعة)، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، ومن خطر شدة سرعة الرياح خاصة في جنوب المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، والانتباه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.



وتتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، كما يتوقع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، قد تكون غزيرة ولفترة قصيرة في الصباح في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحيانًا.



ويطرأ الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيًا في البادية والسهول، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئيًا في شمال ووسط المملكة، كما يتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.



كما يطرأ الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة ومشمسة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 13 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 17 - 9، وفي الأغوار الشمالية 24 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.







