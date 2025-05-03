السبت 2025-05-03 01:52 ص
 

زخات من الأمطار خلال الأيام القادمة في هذه المناطق

عمان - أرشيفية
عمان - أرشيفية
 
السبت، 03-05-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وفي ساعات ليل السبت يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويكون الطقس الأحد لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في ساعات ما بعد الظهر خاصة في جنوب المملكة، وقد يصحبها الرعد أحياناً.
 
gnews

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