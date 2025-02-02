سماء الأردن على موعد مع تساقط الثلوج الأسبوع الحالي

وأضافت تلك التحديثات أن الحرارة في الأردن ستلامس الصفر المئوي وسط أجواء باردة جدا مع فرص لهطول زخات مطرية خفيفة تسبق تساقط الزخات الثلجية.
يذكر أن خمسينية الشتاء حلت في الأردن يوم الجمعة الماضي وهي تمتد لفترة 50 يوما، وفيها تتأثر المملكة بحالات جوية ماطرة وفرص كبيرة لتساقط الثلوج.
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