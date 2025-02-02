سماء الأردن على موعد مع تساقط الثلوج الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - كشفت مواقع عالمية متخصصة بالطقس عن مؤشرات لتساقط زخات ثلجية على الأردن نهاية الأسبوع الحالي.

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ووفق رصد "الوكيل الإخباري"، للنشرات الجوية والتحديثات الأخيرة الصادرة عن تلك المواقع، اليوم الأحد، فإن المملكة على موعد مع تساقط زخات ثلجية صباح يوم الخميس المقبل.

وأضافت تلك التحديثات أن الحرارة في الأردن ستلامس الصفر المئوي وسط أجواء باردة جدا مع فرص لهطول زخات مطرية خفيفة تسبق تساقط الزخات الثلجية.

يذكر أن خمسينية الشتاء حلت في الأردن يوم الجمعة الماضي وهي تمتد لفترة 50 يوما، وفيها تتأثر المملكة بحالات جوية ماطرة وفرص كبيرة لتساقط الثلوج.