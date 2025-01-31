شاهد : بدء تساقط الامطار فـــي الاردن - فيديو

ومن المتوقع ، أن تمتد أحيانا زخات خفيفة من المطر إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات المساء والليل .
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت
-
الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو
-
الأرصاد : أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم
-
تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الجمعة
-
تطورات حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
-
الأرصاد: أجواء باردة ولا أمطار حتى نهاية الشهر الحالي
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء