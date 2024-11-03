شاهد : بدء تساقط امطار رعدية غزيرة فـــي الاردن - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد مناطق عديدة في المملكة هطولا للامطار الرعدية ،وفق ادارة الارصاد الجوية .



وتوقعت الأرصاد في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وقد تمتد في ساعات المساء على شكل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الوسطى. الرياح ستكون غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وليلًا، سيكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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