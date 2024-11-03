 
الأحد 2024-11-03 03:28 م
 

شاهد : بدء تساقط امطار رعدية غزيرة فـــي الاردن - فيديو

امطار
امطار
الأحد، 03-11-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تشهد مناطق عديدة في المملكة هطولا للامطار الرعدية  ،وفق ادارة الارصاد الجوية .

 وتوقعت الأرصاد في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وقد تمتد في ساعات المساء على شكل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الوسطى. الرياح ستكون غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وليلًا، سيكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

الرئيس المصري يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

عربي ودولي السيسي لمديرة صندوق النقد: الأولوية هي التخفيف عن المصريين

جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

أخبار محلية الملك يكرم لاعبين أردنيين

ا

عربي ودولي رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لإنشاء اتحاد دفاعي أوروبي

أعمال عنف في السودان

عربي ودولي الشيخ شخبوط يعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في السودان

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,341 شهيدا و102,105 مصابا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

امطار

الطقس شاهد : بدء تساقط امطار رعدية غزيرة فـــي الاردن - فيديو



 


الأكثر مشاهدة