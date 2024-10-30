شاهد: تشكل السيول في مناطق شرق المملكة

كما وثّقت مشاهد أخرى بدء تشكّل السيول جراء الهطولات المطرية في شرق الموقر.
وكانت إدارة الأرصاد قد حذرت، من فترة بعد الظهر إلى المساء، مشيرةً إلى احتمال تشكّل السيول في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
بدء تشكل السيول في مناطق شرق المملكة #الوكيل_الإخباري #الأردن pic.twitter.com/4bKwYZRvmx— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 30, 2024
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