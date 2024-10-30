 
الأربعاء 2024-10-30 01:57 م
 

شاهد: تشكل السيول في مناطق شرق المملكة

مشاهد من تشكل السيول
مشاهد من تشكل السيول
الأربعاء، 30-10-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية مشاهد لبدء تشكّل السيول في منطقة الأزرق.

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كما وثّقت مشاهد أخرى بدء تشكّل السيول جراء الهطولات المطرية في شرق الموقر.

وكانت إدارة الأرصاد قد حذرت، من فترة بعد الظهر إلى المساء، مشيرةً إلى احتمال تشكّل السيول في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

 

 

 
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