شاهد: تشكل السيول في مناطق شرق المملكة

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية مشاهد لبدء تشكّل السيول في منطقة الأزرق.

اضافة اعلان



كما وثّقت مشاهد أخرى بدء تشكّل السيول جراء الهطولات المطرية في شرق الموقر.



وكانت إدارة الأرصاد قد حذرت، من فترة بعد الظهر إلى المساء، مشيرةً إلى احتمال تشكّل السيول في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.