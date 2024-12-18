 
الأربعاء 2024-12-18 07:58 ص
 

صقيع وأمطار وتشكل للضباب.. تطورات الحالة الجوية حتى السبت

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 05:55 ص

الوكيل الإخباري-  يسود اليوم الأربعاء وغدًا الخميس طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون مائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الخميس، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ليلًا. أما ليالي هذين اليومين فتشهد أجواء باردة بوجه عام، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وحذرت الأرصاد اليوم من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.


ويوم الجمعة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

 

وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا تتحول إلى غائمة أحيانًا، مع هطول زخات متفرقة من المطر شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانًا في شمال المملكة ومصحوبة بالرعد. يتوقع مساءً امتداد هطول الأمطار لبعض المناطق الشرقية، ومع ساعات الليل تضعف فرص الهطول تدريجيًا ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. الرياح غربية نشطة السرعة، ما يزيد من الشعور بالبرودة.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شمال المملكة، ومن خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.


أما يوم السبت، فيبقى الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نهارًا، وتتحول ليلًا إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، مع أجواء باردة وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.

 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يبحثون بين ركام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس

فلسطين مجزرة في بيت لاهيا وشهداء من النازحين بدير البلح وخان يونس

تعبيرية

أخبار محلية تربية الزرقاء تفقد معلمة فاضلة

تعبيرية

وظائف الاستهلاكية المدنية تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي مجلس الأمن يصدر بيانا بالإجماع بشأن سوريا

تعبيرية

وظائف 30 شاغر وظيفي لذوي المصابين العسكريين (تفاصيل)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بشار الاسد

عربي ودولي "مبتهجًا بجنازته".. مقرب يتحدث عن موقف لبشار الأسد مع شقيقه

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 18-12-2024



 




الأكثر مشاهدة