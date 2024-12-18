صقيع وأمطار وتشكل للضباب.. تطورات الحالة الجوية حتى السبت

الوكيل الإخباري- يسود اليوم الأربعاء وغدًا الخميس طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون مائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الخميس، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ليلًا. أما ليالي هذين اليومين فتشهد أجواء باردة بوجه عام، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وحذرت الأرصاد اليوم من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.



ويوم الجمعة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا تتحول إلى غائمة أحيانًا، مع هطول زخات متفرقة من المطر شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانًا في شمال المملكة ومصحوبة بالرعد. يتوقع مساءً امتداد هطول الأمطار لبعض المناطق الشرقية، ومع ساعات الليل تضعف فرص الهطول تدريجيًا ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. الرياح غربية نشطة السرعة، ما يزيد من الشعور بالبرودة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شمال المملكة، ومن خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما يوم السبت، فيبقى الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نهارًا، وتتحول ليلًا إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، مع أجواء باردة وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.