صقيع وأمطار وتشكل للضباب.. تطورات الحالة الجوية حتى السبت

وحذرت الأرصاد اليوم من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.
ويوم الجمعة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شمال المملكة، ومن خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
أما يوم السبت، فيبقى الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نهارًا، وتتحول ليلًا إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، مع أجواء باردة وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.
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