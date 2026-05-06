طقس الخميس يبشر الأردنيين بعطلة نهاية أسبوع مناسبة للرحلات والتنزه

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة، يوم غد الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا على درجات الحرارة، مع أجواء غالبًا مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق، فيما تكون دافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.





وبحسب النشرة الجوية، تكون الرياح خلال ساعات النهار جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية.



وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد نسبيًا في معظم المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل بسبب الغبار في مناطق البادية.







