طقس بارد اليوم.. وأمطار رعدية مصحوبة بالبرد غدا الاثنين (تحذيرات)

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس خلال اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل.

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اليوم نهاراً، يبقى الطقس بارداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق وغائماً جزئياً في شمال ووسط المملكة، يتحول أحياناً إلى غائم. ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، تمتد الهطولات المطرية في ساعات متأخرة من الليل إلى المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى.



أما غداً الاثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً وماطراً بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وقد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق الشمالية والوسطى، ويصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد أحياناً. كما يتوقع أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



الثلاثاء، يستمر الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع هطول الأمطار في العديد من المناطق، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد. والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً، تضعف فرص الهطول المطري ويسود الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.