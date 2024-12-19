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طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 05:58 ص

الوكيل الإخباري-   يسود طقس بارد نسبيًا اليوم الخميس  فوق المرتفعات الجبلية ولطيف في باقي المناطق نهارًا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.

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أما ليلًا، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم على ارتفاعات متوسطة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا نهارًا، وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ليلًا، وفقًا لما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.


وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول.
أما غدًا الجمعة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وبإذن الله تهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في مناطق محدودة من غرب المملكة، بما فيها البحر الميت، وتترافق مع الرعد وتساقط البرد. ومع ساعات الليل، تضعف فرص الهطول. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة غرب المملكة، بما فيها البحر الميت. كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.


ونوهت الرصاد الى الحذر من الانزلاق على الطرق المبتلة.


أما يومي السبت والأحد، تنحسر حالة عدم الاستقرار وتشهد المملكة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال اليومين.

 


ويسود طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية وغائم جزئيًا في معظم المناطق نهارًا، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما خلال الليل، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت، تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة يوم الأحد.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.

 
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