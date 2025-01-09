طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة

اليوم الخميس، تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. خلال الليل، يستمر الطقس باردًا بشكل عام مع بقاء الرياح معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.
الجمعة نهارًا، تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة.
كما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بأنه اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، بمشيئة الله، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم، ويتوقع هطول زخات مطرية متفرقة قد يصحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.
وحذرت الأرصاد من خطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية.
ويوم السبت، تكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة، ويميل الطقس إلى الاستقرار خلال الليل مع أجواء باردة عمومًا. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار وتصبح خفيفة ليلاً.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
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