طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة غدًا وتطورات حالة الطقس حتى السبت.

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اليوم الخميس، تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. خلال الليل، يستمر الطقس باردًا بشكل عام مع بقاء الرياح معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.



الجمعة نهارًا، تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة.