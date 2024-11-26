طقس بارد في أغلب مناطق المملكة.. وتحذيرات من الضباب والصقيع

أما في الليل، فيكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية وأجزاء من السهول الشرقية.
أما الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الظهر إلى شرقية.
وفي الليل، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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