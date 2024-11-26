 
الثلاثاء 2024-11-26 07:35 ص
 

طقس بارد في أغلب مناطق المملكة.. وتحذيرات من الضباب والصقيع

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 05:58 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومن المتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة، خاصة في الجنوب الغربي. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية في آخر تحديث صادر عنها.

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أما في الليل، فيكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية وأجزاء من السهول الشرقية.

أما الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الظهر إلى شرقية.

وفي الليل، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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