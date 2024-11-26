طقس بارد في أغلب مناطق المملكة.. وتحذيرات من الضباب والصقيع

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومن المتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة، خاصة في الجنوب الغربي. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية في آخر تحديث صادر عنها.

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