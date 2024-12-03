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طقس بارد نسبياً اليوم وزخات مطرية على شمال المملكة غداً الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 05:58 ص

الوكيل الإخباري-يبقى الطقس اليوم الثلاثاء غالباً مشمساً وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

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يوم الأربعاء نهاراً يكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقائه غائماً جزئياً في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

 

 
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