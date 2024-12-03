طقس بارد نسبياً اليوم وزخات مطرية على شمال المملكة غداً الأربعاء

الوكيل الإخباري-يبقى الطقس اليوم الثلاثاء غالباً مشمساً وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.



وليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.





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