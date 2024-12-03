طقس بارد نسبياً اليوم وزخات مطرية على شمال المملكة غداً الأربعاء

وليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
وليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقائه غائماً جزئياً في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
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