طقس بارد نسبيا حتى الثلاثاء.. وزخات مطرية الأربعاء

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى الأربعاء، حيث توقعت العودة لهطول زخات مطرية على مناطق معينة.

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الأحد نهارًا، تكون الأجواء مستقرة وباردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة.



ليلًا ، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وحذرت الارصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.



الاثنين والثلاثاء نهارًا ، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة. تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم الاثنين، تتحول إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانًا يوم الثلاثاء.



ليلًا، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم.



وحذرت من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب، خاصة يوم الاثنين.



الأربعاء نهارًا، طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية، واحتمالية لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من جنوب المملكة.



ليلًا، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية.