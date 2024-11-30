طقس بارد نسبياً في اغلب المناطق

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، مشمسًا وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويكون الطقس الاثنين، باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في مناطق السهول والبادية ، بينما يميل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة قليلا ، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 5، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.
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