طقس بارد نسبياً في اغلب المناطق

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، باردا نسبيًا في اغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، مشمسًا وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويكون الطقس الاثنين، باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في مناطق السهول والبادية ، بينما يميل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة قليلا ، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.