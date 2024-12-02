طقس بارد نسبياً وتحذير من تشكل الصقيع ليلاً

وليلًا يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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