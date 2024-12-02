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طقس بارد نسبياً وتحذير من تشكل الصقيع ليلاً

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 05:48 ص

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس في النهار اليوم الاثنين باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وليلًا يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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