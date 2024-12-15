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طقس بارد نسبياً.. وتحذير من تشكل الصقيع ليلاً

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 05:57 ص

الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة، وبمشيئة الله ستبقى الأجواء مستقرة مع طقس بارد نسبياً نهاراً وبارد ليلاً في معظم مناطق المملكة، وسط استمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة السرعة مع تحذيرات من تشكل الصقيع .

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الأحد والإثنين، نهاراً، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، بينما تميل إلى الدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وليلاً، يكون الطقس بارداً في معظم المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، وأجزاء من البادية والسهول.


أما الثلاثاء والأربعاء نهاراً، تكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل إلى الدفء قليلاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وليلاً، يستمر الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الحذر من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول، وتؤكد على أهمية متابعة التحديثات الجوية من المصادر الرسمية.

 
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