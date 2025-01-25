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طقس بارد نسبيا.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الأحد

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 25-01-2025 06:52 ص

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس ليوم الثلاثاء

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السبت ، الطقس بارد نسبيًا في معظم المناطق معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ليلاً يكون الطقس باردًا مع احتمالية تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول

الأحد ، الطقس بارد نسبيًا صباحًا ومائل قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من ساعات ما بعد الظهر مع زخات مطرية متفرقة في جنوب وشرق المملكة قد تمتد لاحقًا إلى شمال ووسط البلاد لفترة قصيرة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانًا جنوبًا

الاثنين ،  استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطرية متوقعة في شرق المملكة قد تكون غزيرة أحيانًا وفرصة محدودة لأمطار خفيفة في شمال ووسط البلاد مساءً يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا مع احتمالية تشكل الضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية

وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بجنوب وشرق المملكة الأحد والاثنين

الثلاثاء، الطقس بارد نسبيًا في معظم المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ليلاً يكون الطقس باردًا بشكل عام مع وجود بعض الغيوم العالية

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب ، كما نوهت إلى خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة أثناء الهطولات المطرية

 
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