طقس بارد نسبياً وزخات مطرية على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس خلال اليوم والأيام الثلاثة القادمة.



وتكون الأجواء خلال اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمالية ضعيفة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة يوم الإثنين، وأجزاء شمالية محدودة في ساعات الصباح يوم الثلاثاء. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى غربية يوم الإثنين، وتستمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية يوم الثلاثاء.



أما ليلاً، تكون الأجواء باردة عمومًا مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة يوم الإثنين وجنوبية شرقية يوم الثلاثاء.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة يوم الإثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول.



أما يوم الأربعاء، فتتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، وتكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة في باقي المناطق. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.



أما ليلاً، فتظل الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ويوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمال المملكة. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



أما ليلاً، فتستمر الأجواء باردة مع ظهور غيوم منخفضة شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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