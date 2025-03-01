طقس بارد وأمطار في شمال المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت باردًا، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. واعتبارًا من ساعات الفجر، يُتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد، وتمتد في ساعات الصباح لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الشرقية، مع فرصة ضعيفة، ولفترة قصيرة، لهطول بعض الزخات الخفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الوسطى. اضافة اعلان





ومع ساعات المساء، تضعف فرص الهطول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الأحد درجات الحرارة قليلًا لتسجّل حول معدلاتها الطبيعية، ويسود طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 2، وفي مرتفعات الشراة 10 - 1، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الأغوار الشمالية 21 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.