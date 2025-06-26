طقس حار الخميس وتحذيرات هامة من الإجهاد الحراري

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، في حين يبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة، يكون الطقس نهاراً حاراً مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية أحياناً، فيما يكون ليلاً حاراً نسبياً، مع استمرار الرياح الشمالية المعتدلة وسطح البحر خفيف ارتفاع الموج.
وتدعو الأرصاد إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خصوصاً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، تفادياً لخطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
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