الخميس 2025-06-26 08:47 ص
 

طقس حار الخميس وتحذيرات هامة من الإجهاد الحراري

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 07:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد طقساً حاراً نسبياً نهاراً في معظم المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، في حين يبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة، يكون الطقس نهاراً حاراً مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية أحياناً، فيما يكون ليلاً حاراً نسبياً، مع استمرار الرياح الشمالية المعتدلة وسطح البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتدعو الأرصاد إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خصوصاً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، تفادياً لخطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
 
gnews

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