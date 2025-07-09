طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاربعاء، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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