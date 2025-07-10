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طقس حار في أغلب المناطق حتى الأحد

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أرشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار في أغلب المناطق حتى السبت، وحار جداً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 21, وفي مرتفعات الشراة 31 - 19, وفي مناطق البادية 39 - 23, وفي مناطق السهول 35 - 23, وفي الأغوار الشمالية 41 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27, وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.

 
 
gnews

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