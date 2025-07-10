طقس حار في أغلب المناطق حتى الأحد

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار في أغلب المناطق حتى السبت، وحار جداً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.