السبت 2025-05-17 12:24 م
 

طقس حار ومغبر في اغلب المناطق اليوم

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
السبت، 17-05-2025 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11 درجة مئوية)، ويكون الطقس حارا وجافا ومغبرا في اغلب مناطق المملكة، وشديد الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .اضافة اعلان


وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق وعلى الطرق الخارجية.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلا

طب وصحة فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : هذا موعد ذروة الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

للا

طب وصحة حمية تحد من علامات الشيخوخة غير الصحية.. تعرفوا على تفاصيلها

العقبة

أخبار محلية اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

ر

طب وصحة 5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة القلب بحسب طبيب أميركي

غزة

فلسطين مسؤول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة

السوق المركزي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

قلقل

فيديو منوع نال إعجابًا كبيراً : تعامل معالج طبيعي مع طفلة تعاني في الحركة



 
 





الأكثر مشاهدة