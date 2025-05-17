طقس حار ومغبر في اغلب المناطق اليوم

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11 درجة مئوية)، ويكون الطقس حارا وجافا ومغبرا في اغلب مناطق المملكة، وشديد الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة . اضافة اعلان





وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق وعلى الطرق الخارجية.