طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات

التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تنشر درجات الحرارة المتوقعة في المملكة حتى الخميس
-
الارصاد : كتلة هوائية باردة وتغير ملحوظ على حالة الطقس اعتباراً من الخميس
-
الارصاد الجوية : طقس خريفي معتدل الاثنين
-
الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الأربعاء
-
الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة وصباح الأحد
-
الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء
-
الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت
-
أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين