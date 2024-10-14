طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس خريفي معتدل في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات ما بعد العصر هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة ولفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التنبيهات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

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