طقس خريفي لطيف الحرارة حتى الثلاثاء.. وتحذيرات من الغُبار

وَلَيلاً يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا خلال فترات ما بعد الظهر بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
أما يوم غدٍ الثلاثاء، فيبقى الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وليلًا يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
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