 
الثلاثاء 2024-10-08 09:01 م
 

طقس خريفي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 08-10-2024 08:29 م
الوكيل الإخباري-   بقاء الطقس خريفي معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارنسبي في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة اضافة اعلان


التنبيهات :-
- إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية
 
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