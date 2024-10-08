طقس خريفي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاربعاء

08:29 م

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الوكيل الإخباري- بقاء الطقس خريفي معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارنسبي في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة اضافة اعلان





التنبيهات :-

- إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية