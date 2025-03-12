طقس دافئ اليوم وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى السبت

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاعٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفَ الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاعٌ آخرُ على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا ودافئًا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة، ويبقى الطقس مشمسًا ودافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، لتسجِّل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10-12 درجة مئوية، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وأكثر دفئًا في المناطق الغورية والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9، وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 25 - 11، وفي مناطق السهول 24 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 29 - 16، وفي خليج العقبة 30 - 17 درجة مئوية.

