طقس دافئ حتى الثلاثاء وانخفاض ملموس الأربعاء

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الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم الأحد تحت تأثير كتلة هوائية دافئة مرافقةٍ لامتداد مرتفع جوي، مصحوبةٍ برياح جنوبية شرقية دافئة وخفيفة السرعة قادمة من شبه جزيرة العرب، ويبقى الطقس مشمسًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.



أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاضٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، وأكثر دفئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



أما الأربعاء، فتقترب تدريجيًا من المملكة كتلة هوائية باردة في الطبقات الجوية المختلفة، مما يؤدي إلى انخفاضٍ تدريجيٍّ وملموسٍ في درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في معظم المناطق ويميل إلى البرودة في المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تزداد سرعتها بعد الظهر.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 35 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.

