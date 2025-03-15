 
السبت 2025-03-15 09:10 ص
 




            

        








    

        

        

            طقس دافئ حتى الثلاثاء 
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                يكون الطقس مشمسًا ودافئًا
            
                

                    يكون الطقس مشمسًا ودافئًا
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        07:27 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 تبقى الممكلة اليوم السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الدافئة، والتي يستمر تأثيرها خلال الايام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10-11درجة مئوية.اضافة اعلان


ويكون الطقس مشمسًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس غدا الأحد، مشمسًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتغطي سماء المملكة الاثنين الغيوم العالية، وتكون الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                يكون الطقس مشمسًا ودافئًا
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            طقس دافئ حتى الثلاثاء 
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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