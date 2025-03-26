طقس دافئ وتقلبات خماسينية في الأفق

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاعٌ قليلٌ آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



ويكون الطقس يوم الجمعة ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيًا تتأثر المملكة بامتداد منخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتكون الأجواء يوم السبت مغبرة وغير مستقرة في أغلب المناطق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ويتوقع - بإذن الله - هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، ويُحتمل أن تكون زخات المطر خلال ساعات المساء في جنوب شرق المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية غزيرة ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 33 - 18، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.

