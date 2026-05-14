الخميس 2026-05-14 08:12 ص

طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في هذه المناطق

الخميس، 14-05-2026 06:50 ص

الوكيل الإخباري-    يكون الطقس اليوم الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 16 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 27- 13، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 31- 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22 ، وفي الأغوار الجنوبية 39- 26 ، وفي البحر الميت 38- 25 ، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية.

 
 


