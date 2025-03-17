طقس ربيعي الاثنين وانخفاض لدرجات الحرارة الأربعاء

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الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 9-10 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئاً نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وتبدأ المملكة يوم الأربعاء تدريجياً بالتأثر بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً أثناء النهار في أغلب المناطق وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مع ساعات الظهيرة، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار، خاصة في مناطق البادية.



واعتباراً من ساعات المساء، يُتوقع - بإذن الله تعالى - هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل المتأخرة تصل إلى المناطق الجنوبية الغربية. كما يُحتمل أن تكون الأمطار أحياناً غزيرة في شمال المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.



توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس، لتسجل أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في أغلب المناطق، وتهطل - بإذن الله تعالى - زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، قد تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 60 كم/الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في شرق وجنوب شرق المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 36 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 20، وفي البحر الميت 36 - 21، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.







