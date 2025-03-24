طقس ربيعي اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
اما الخميس، تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 7، وفي مرتفعات الشراة 17 - 6، وفي مناطق البادية 24 - 11، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 27 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 20، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.
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