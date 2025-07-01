الثلاثاء 2025-07-01 08:33 ص
 

طقس صيفي اعتيادي حتى الجمعة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 06:51 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.


ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18, وفي مرتفعات الشراة 30 - 17, وفي مناطق البادية 37 - 22, وفي مناطق السهول 33 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26, وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي السعودية: إصدار 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم

ا

وظائف مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

ب

وظائف وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة

ب

الوفيات وفيات الثلاثاء 1-7-2025

ا

أخبار محلية طلبة التوجيهي يتقدمون للامتحان في يومه السادس

لتهل

أخبار الشركات (دعوة) ‘Galaxy Unpacked’ يوليو 2025 استعد لتجربة ‘Ultra’ كما لم تعرفها من قبل

ل

أخبار محلية رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

ل

عربي ودولي رسميا.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة