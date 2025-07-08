طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة الثلاثاء حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.

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ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.