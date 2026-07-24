طقس صيفي اعتيادي في معظم مناطق المملكة اليوم

08:12 ص

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 30 - 14، وفي مناطق البادية 37 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 26، وفي البحر الميت 42 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.







