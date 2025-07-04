الجمعة 2025-07-04 08:14 ص
 

طقس صيفي اعتيادي نهار الجمعة ولطيف الحرارة ليلا

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 08:05 ص

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة، سيكون صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، وحار نسبيا في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 
gnews

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