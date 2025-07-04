طقس صيفي اعتيادي نهار الجمعة ولطيف الحرارة ليلا

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة، سيكون صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، وحار نسبيا في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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