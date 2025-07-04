طقس صيفي اعتيادي نهار الجمعة ولطيف الحرارة ليلا

ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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