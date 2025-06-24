الثلاثاء 2025-06-24 08:41 ص
 

طقس صيفي اليوم وحار الأربعاء والخميس

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 06:51 ص
الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غد الاربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا بوجه عام ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 14، وفي مرتفعات الشراة 29 - 15، وفي مناطق البادية 38 - 19، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
 
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