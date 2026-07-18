طقس صيفي اليوم وحار حتى الثلاثاء

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارا الى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارا الى حار جدًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
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