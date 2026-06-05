طقس صيفي معتدل الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الطقس، الجمعة، سيكون صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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