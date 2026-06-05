طقس صيفي معتدل الجمعة

وأضافت الأرصاد أن الطقس خلال ساعات الليل يكون بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الاردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
النينيو يقترب .. وتحذيرات من تأثيرات مناخية واسعة خلال الأشهر المقبلة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
طقس لطيف في المملكة وتحذير من نشاط الرياح في مناطق البادية
-
طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق