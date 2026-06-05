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طقس صيفي معتدل الجمعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 05-06-2026 12:43 ص

الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الطقس، الجمعة، سيكون صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وأضافت الأرصاد أن الطقس خلال ساعات الليل يكون بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

 
 


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