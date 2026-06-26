طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الجمعة، يكون صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية.

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