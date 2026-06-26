الجمعة 2026-06-26 01:46 م

طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة

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أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 08:57 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الجمعة، يكون صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب الأرصاد، يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 


gnews

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