 
الثلاثاء 2024-10-01 07:37 م
 
 

طقس غائم جزئي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 01-10-2024 07:07 م

الوكيل الإخباري-    الطقس غائم جزئي و لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و معتدل في باقي المناطق .

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .


التحذيرات:

 

  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين في عملية إطلاق نار في يافا

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس طقس غائم جزئي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الثلاثاء

المخرج حسين دعيبس

أخبار محلية المخرج حسين دعيبس يغادر دار الرعاية

ارادة ملكية

أخبار محلية ارادة ملكية بشأن الدكتور الخرابشة

ارادة ملكية

أخبار محلية ارادة ملكية سامية بشأن البلعاوي

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور ارادات ملكية سامية

جعفر حسان | أرشيفية

أخبار محلية إعادة تشكيل محكمة أمن الدولة - أسماء

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسان يفوض صلاحيات لـ 6 وزراء



 


الأكثر مشاهدة





عاجل