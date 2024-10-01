طقس غائم جزئي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الثلاثاء

الوكيل الإخباري- الطقس غائم جزئي و لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و معتدل في باقي المناطق .

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .



التحذيرات: