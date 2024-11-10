 
الأحد 2024-11-10 08:33 ص
 

طقس لطيف الحرارة الأحد وزخات مطرية على هذه المناطق

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 05:50 ص

الوكيل الإخباري- يسود طقس لطيف في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة اليوم الأحد، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان


كما هناك احتمال لهطول زخات مطرية قصيرة في أقصى مناطق البادية الشمالية الشرقية بعد الظهر، حيث تنشط الرياح الغربية أحيانًا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.


وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، بالإضافة إلى احتمالية ضعيفة لزخات خفيفة في المناطق الوسطى الغربية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وكذلك من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا. كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة الإيرلندية دبلن

فلسطين مسيرة حاشدة في دبلن بمشاركة الآلاف دعما لفلسطين

J

عربي ودولي وسائل إعلام: حرائق الغابات تهدد 27 مليون نسمة في شمال شرقي الولايات المتحدة

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

فلسطين لازاريني: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي 54.6 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري كين يونغ أون

عربي ودولي بوتين يصدّق على الشراكة الشاملة مع كوريا الشمالية

ا

عربي ودولي بوريل: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

ترامب

عربي ودولي رسالة من إيران لترامب

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون للفحص العملي والامتحان التنافسي (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة