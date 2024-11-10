طقس لطيف الحرارة الأحد وزخات مطرية على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- يسود طقس لطيف في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة اليوم الأحد، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية .

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كما هناك احتمال لهطول زخات مطرية قصيرة في أقصى مناطق البادية الشمالية الشرقية بعد الظهر، حيث تنشط الرياح الغربية أحيانًا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.



وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، بالإضافة إلى احتمالية ضعيفة لزخات خفيفة في المناطق الوسطى الغربية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.