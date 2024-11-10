طقس لطيف الحرارة الأحد وزخات مطرية على هذه المناطق

كما هناك احتمال لهطول زخات مطرية قصيرة في أقصى مناطق البادية الشمالية الشرقية بعد الظهر، حيث تنشط الرياح الغربية أحيانًا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وليلاً، تكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، بالإضافة إلى احتمالية ضعيفة لزخات خفيفة في المناطق الوسطى الغربية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وكذلك من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا. كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات
-
الارصاد : عودة الامطار الرعدية الى المملكة اعتبارا من هذا الموعد
-
الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار بمناطق البادية
-
تنبيهات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم السبت
-
تفاصيل الحالة الجوية في الاردن اليوم الجمعة
-
تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الجمعة
-
الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات